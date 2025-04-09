Відомі коментатори матчів Барселона – Боруссія Дортмунд та Ліон – Манчестер Юнайтед

Єврокубки УЄФА повертаються чвертьфінальними матчами. 9 квітня Барселона прийматиме дортмундську Боруссію в межах Ліги чемпіонів, а 10 числа Ліон зіграє проти Манчестер Юнайтед. Обидва матчі розпочнуться о 22:00 за київським часом.

Ці та інші чвертьфінальні протистояння покаже медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні, за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Матч Барселона – Боруссія Дортмунд прокоментують Віталій Волочай і Владислав Шалота. Трансляція буде обрамлена аналітичною студією у форматі "візитівки", яка розпочнеться о 21:35.

На грі Ліон – Манчестер Юнайтед працюватимуть коментатори Вадим Шевякін і Віталій Похвала. О 21:35 також розпочнеться студійне мовлення у форматі "візитівки".

MEGOGO

Трансляція обох матчів буде доступна на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт". На медіасервісі також можна буде подивитися гру каталонців з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".

Нагадаємо, у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Барселона здолала Бенфіку з українцем Анатолієм Трубіним. Боруссія Дортмунд пройшла французький Лілль. Манчестер Юнайтед розібрався з Реал Сосьєдадом, а Ліон двічі розбив румунський ФКСБ.