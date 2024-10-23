Різник: Могли зіграти внічию з Арсеналом

Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник поділився враженнями від матчу третього туру Ліги чемпіонів проти Арсенала (нічия 1:1).

Слова воротаря приводить пресслужба донецького клубу.

"У першому таймі ми шукали свою гру. Десь був мандраж. Потім ми поговорили в роздягальні та вийшли на другий тайм, зовсім інша гра. Більше контролювали м`яч, не боялись грати. Трішки не вистачило, пропустили курйозний м'яч та не змогли забити. Дуже прикро. Арсенал – гарна команда, грають у футбол. Я вважаю, що ми дали достойний бій та достойну гру. Я вважаю, що могли зіграти і внічию. Ми вміємо грати у футбол, тому найголовніше - це психологія. Хто як налаштується, хто буде більше боятися. Перший тайм...може себе накрутили, а у другому таймі ми вийшли і показали, що вміємо грати у футбол, навіть з такими грандами, як Арсенал", – заявив голкіпер.

"У першому таймі ми шукали свою гру. Десь був мандраж. Потім ми поговорили в роздягальні та вийшли на другий тайм, зовсім інша гра. Більше контролювали м`яч, не боялись грати. Трішки не вистачило, пропустили курйозний м'яч та не змогли забити. Дуже прикро.

Арсенал – гарна команда, грають у футбол. Я вважаю, що ми дали достойний бій та достойну гру. Я вважаю, що могли зіграти і внічию. Ми вміємо грати у футбол, тому найголовніше - це психологія. Хто як налаштується, хто буде більше боятися. Перший тайм...може себе накрутили, а у другому таймі ми вийшли і показали, що вміємо грати у футбол, навіть з такими грандами, як Арсенал", – заявив голкіпер.

Нагадаємо, у матчі проти Арсенала Різник забив автогол і відбив пенальті. Він став лише третім воротарем в історії Ліги чемпіонів, хто робив це в одному матчі.