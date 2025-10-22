Зірковий одноклубник Забарного вийшов на матч Ліги чемпіонів у бутсах для володарів Золотого м’яча
Французький вінгер ПСЖ Усман Дембеле знову опинився у центрі уваги, але цього разу завдяки унікальному футбольному атрибуту.
У матчі Ліги чемпіонів проти Баєра він зіграв у спеціальних бутсах Adidas F-50, створених виключно для переможців Золотого м’яча.
Бутси виконані у синьо-золотому кольорі – символі тріумфу та елітного статусу.
Дембеле не лише вийшов у них на поле, але й відзначився забитим м’ячем, допомігши ПСЖ розгромити німецький клуб із рахунком 7:2.
Нагадаємо, за свій виступ Усман отримав доволі високу оцінку за гру, вийшовши на поле лише у другому таймі, натомість українець Ілля Забарний став одним із найгірших футболістів у той вечір за версією авторитетного порталу SofaScore.