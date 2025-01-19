Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Шахтар Донецьк – Брест: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Микола Дендак — 19 січня 2025, 16:25
Шахтар Донецьк – Брест: де дивитися матч Ліги чемпіонів
ФК Шахтар

Вже наступного тижня донецький Шахтар зіграє проти французького Бреста у передостанньому турі основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться 22 січня, на стадіоні "Фельтінс-Арена" в Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт", "Оптимальна" і "MEGOPACK XL". Також наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.

Перед цією грою "гірники" йдуть на 27 місці та мають в активі 4 очки. Для виходу в наступний етап ЛЧ українській команді потрібно набрати щонайменше 4 бали в останніх двох зустрічах та сподіватися на втрати очок конкурентів.

На думку ліцензійного букмекера Favbet, шанс на такий результат невеликий. Фавбет дає на це коефіцієнт 31,00. У суперників команди – Бреста та Боруссії Дортмунд – 1,18 та 2,25 відповідно.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

  • ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.
Брест Шахтар Донецьк Ліга чемпіонів-2024/25 де дивитися

Шахтар Донецьк

Брест перед матчем проти Шахтаря обіграв Ренн, ПСЖ зробив камбек у грі з Лансом у 18 турі Ліги 1
Букмекери визначили шанси Шахтаря вийти в плейоф Ліги чемпіонів
Вісім представників України потрапили до рейтингу найкращих клубів 2024 року за версією IFFHS
Шахтар близький до підписання захисника збірної Уругваю
Пропозиції були: Пушич – про можливий відхід із Шахтаря

Останні новини