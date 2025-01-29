Циганков проти Зінченка, Шахтар поїде в гості до Боруссії Дортмунд та інші матчі 8 туру Ліги чемпіонів

У середу, 29 січня, відбудуться матчі восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів, в якому визначаться усі команди, що потраплять до плейоф турніру.

Так, Жирона, яка вже ні на що не претендує, із Віктором Циганковим прийматиме Арсенал Олександра Зінченка.

Манчестер Сіті спробує врятувати сезон та поборотись за найпрестижніший єврокубок – для цього потрібно сьогодні обіграти Брюгге.

Донецький Шахтар продовжує боротьбу за вихід до плейоф, але окрім перемоги над Боруссією Дортмунд, "гірникам" потрібні осічки безпосередніх конкурентів у турнірній таблиці. Нагадаємо, цей матч "Чемпіон" транслюватиме у прямому етері.

Ліга чемпіонів-2024/25, основний етап

29 січня, 8 тур

22:00 Астон Вілла – Селтік

22:00 Баварія – Слован

22:00 Баєр – Спарта Прага

22:00 Барселона – Аталанта

22:00 Боруссія Дортмунд – Шахтар

22:00 Брест – Реал

22:00 Динамо Загреб – Мілан

22:00 Жирона – Арсенал

22:00 РБ Зальцбург – Атлетико

22:00 Інтер – Монако

22:00 Лілль – Феєнорд

22:00 Манчестер Сіті – Брюгге

22:00 ПСВ – Ліверпуль

22:00 Спортинг – Болонья

22:00 Штурм – РБ Лейпциг

22:00 Штутгарт – ПСЖ

22:00 Ювентус – Бенфіка

22:00 Янг Бойз – Црвена Звєзда

Нагадаємо, раніше свій коментар напередодні матчу дав головний тренер "гірників" Маріно Пушич.