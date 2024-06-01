Боруссія Дортмунд — Реал Мадрид: відео голів і огляд матчу
Дортмундська Боруссія та мадридський Реал визначать переможця Ліги чемпіонів сезону 2023/24.
Фінальний поєдинок відбудеться на стадіоні Вемблі, 1 червня. Початок — 22:00 за київським часом.
Дивіться онлайн відео голів у режимі реального часу, а також огляд матчу в цій новині.
Пряма трансляція фіналу на медіасервісі MEGOGO.
Також наш сайт проведе текстову трансляцію гри.
Нагадаємо, матч обслуговуватиме суддівська бригада на чолі зі словенцем Славко Вінчичем.
Цифри й факти
- Матч обслуговуватиме суддівська бригада на чолі зі словенцем Славко Вінчичем. У сезоні-2023/24 на його рахунку 7 відпрацьованих матчів у цьому турнірі;
- Реал зіграв 81 матч проти німецьких команд (+40=16-25);
- Боруссія проти іспанців зіграла у 38 поєдинках (+12=12-14);
- У Лізі чемпіонів іспанські та німецькі команди зустрічалися у фіналі 4 рази. Рахунок 2:2;
- Востаннє Реал поступався в ЛЧ 17 травня 2023 року;
- Переможна серія королівського клубу у фіналах Ліги чемпіонів триває вже 8 матчів;
- В останніх чотирьох матчах між собою команди забивали щонайменше 4 м'ячі;
- Реал та Боруссія лише раз завершували гру між собою нульовою нічиєю. Це сталося у першому поєдинку в історії;
- Команди ніколи не переводили своє протистояння в овертайми;
- Гольова серія Реала в ЛЧ триває 12 матчів;
- Боруссія забиває у 10 поєдинках Ліги чемпіонів поспіль;
- У поточному розіграші ЛЧ "вершкові" грали з усіма можливими представниками Німеччини, окрім, Боруссії Дортмунд, з якою вони зустрінуться у суботу.