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Боруссія Дортмунд — Реал Мадрид: відео голів і огляд матчу

Андрій Твердохліб , Максим Салівон — 1 червня, 20:04
Боруссія Дортмунд — Реал Мадрид: відео голів і огляд матчу

Дортмундська Боруссія та мадридський Реал визначать переможця Ліги чемпіонів сезону 2023/24.

Фінальний поєдинок відбудеться на стадіоні Вемблі, 1 червня. Початок — 22:00 за київським часом.

Дивіться онлайн відео голів у режимі реального часу, а також огляд матчу в цій новині.

Пряма трансляція фіналу на медіасервісі MEGOGO.

Також наш сайт проведе текстову трансляцію гри.

Нагадаємо, матч обслуговуватиме суддівська бригада на чолі зі словенцем Славко Вінчичем.

Цифри й факти

  • Матч обслуговуватиме суддівська бригада на чолі зі словенцем Славко Вінчичем. У сезоні-2023/24 на його рахунку 7 відпрацьованих матчів у цьому турнірі;
  • Реал зіграв 81 матч проти німецьких команд (+40=16-25);
  • Боруссія проти іспанців зіграла у 38 поєдинках (+12=12-14);
  • У Лізі чемпіонів іспанські та німецькі команди зустрічалися у фіналі 4 рази. Рахунок 2:2;
  • Востаннє Реал поступався в ЛЧ 17 травня 2023 року;
  • Переможна серія королівського клубу у фіналах Ліги чемпіонів триває вже 8 матчів;
  • В останніх чотирьох матчах між собою команди забивали щонайменше 4 м'ячі;
  • Реал та Боруссія лише раз завершували гру між собою нульовою нічиєю. Це сталося у першому поєдинку в історії;
  • Команди ніколи не переводили своє протистояння в овертайми;
  • Гольова серія Реала в ЛЧ триває 12 матчів;
  • Боруссія забиває у 10 поєдинках Ліги чемпіонів поспіль;
  • У поточному розіграші ЛЧ "вершкові" грали з усіма можливими представниками Німеччини, окрім, Боруссії Дортмунд, з якою вони зустрінуться у суботу.

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