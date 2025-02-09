Ренн здолав Сент-Етьєн, Лілль програв Гавру в 21 турі Ліги 1

У суботу, 8 лютого, 21 тур відбулися матчі 21 туру французької Ліги 1 сезону-2024/25.

Зокрема, Ніцца без проблем переграла Ланс, який з 57 хвилини грав у меншості. Другу жовту картку отримав Медіна.

Також Лілль мінімально поступився Гавру. А титулований французький клуб Сент-Етьєн програв Ренну, пропустивши двічі.

Чемпіонат Франції з футболу – Ліга 1

21 тур, 7 лютого

Ніцца – Ланс 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 10 Лаборд, 2:0 – 64 Клосс

Вилучення: Медіна 57 (Ланс, друга жовта картка)

Лілль – Гавр 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 38 Хассан, 0:2 – 56 Сумаре, 1:2 – 90+7 Акпом

Сент-Етьєн – Ренн 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 15 Калімуендо, 0:2 – 85 Нагіда

Наразі лідером у турнірній таблиці є ПСЖ, в якого 53 очка за 21 матч. Другим йде Марсель. У підопічних Роберто Де Дзербі 40 балів та гра в запасі.

Раніше ПСЖ з дублем Дембеле розгромив Монако, а Брест мінімально здолав Нант.