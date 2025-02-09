Ліон в більшості розгромив Реймс, Страсбург переграв Монпельє та інші матчі 21 туру Ліги 1

У неділю, 9 лютого, відбулась низка матчів в межах 21 туру чемпіонату Франції.

Ліон в домашньому поєдинку впевнено розгромив Реймс. За рахунку 3:0 Забі отримав пряму червону картку через небезпечну гру, після чого Мікаутадзе довів рахунок до розгромного.

У ще одному матчі туру Тулуза на останніх хвилинах вирвала нічию у результативному поєдинку з Осером. Еджума на 89-й хвилині вискочив віч-на-віч з голкіпером суперників та приніс своїй команді одне очко.

Чемпіонат Франції з футболу – Ліга 1

21 тур, 9 лютого

Ліон – Реймс 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Тальяфіко, 36, 2:0 – Толіссо, 68, 3:0 – Шеркі, 79, 4:0 – Мікаутадзе, 90+3

Вилучення: Забі, 87 (пряма червона)

Осер – Тулуза 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 – Жубал Жуніор, 62, 1:1 – Крессвелл, 68, 2:1 – Траоре, 73, 2:2 – Еджума. 89

Страсбург – Монпельє 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Емега, 45+2, 2:0 – Нанасі, 69

Зазначимо, що останній матч ігрового дня буде зіграно о 21:45 – Анже прийматиме Марсель.

Нагадаємо, вчора Лілль на своєму полі неочікувано поступився Лансу.