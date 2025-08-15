Забарний в Парижі, Погба в Монако і два екстренери Шахтаря: прев'ю сезону французької Ліги 1

Чемпіонат Франції – найслабша із топ-5 ліг Європи, але його роль у футбольному харчовому ланцюжку складно переоцінити.

Ліга талантів – так вони себе називають, і це щира правда. Просто порахуйте, скільки вихованців французьких клубів сьогодні виступають за Реал, Баварію, Челсі та інших.

Додайте сюди наявність ПСЖ – чинного переможця Ліги чемпіонів...

Додайте також і Іллю Забарного, який вже найближчими днями дебютує за цей-таки Парі Сен-Жермен...

У цьому матеріалі Чемпіон розповідає усе, що слід знати про наступний сезон у французькому футболі.

***

Гегемон – ПСЖ

Ще б пак. Це ж найбагатший клуб Європи.

Минулого сезону парижани витрачали на зарплати найбільше (658 млн) – і ви бачили, чим закінчилася ЛЧ.

Ось чим.

PSG vs Inter Milan all goals. pic.twitter.com/Oi4BpwMvjp — 𝙋𝙎𝙂𝙐𝙡𝙩𝙧𝙖𝙨 (@SlicerKamet) June 1, 2025

Ну, а якщо недостатньо, то позавчора грався Суперкубок УЄФА. Тоттенгем готувався до нього з 16 липня, а ПСЖ провів перше тренування 6 серпня, проте характер, якість лавки, індивідуальний клас все одно зробили своє.

Довго, дуже довго катарці йшли до цього.

З 2011-го президент Насер Аль-Хелаїфі витратив на паризького гранда понад 3 млрд євро, але без розуміння, як працює футбол, все було не те.

Футбольну ефективність Парижа змінили двоє – директор Луїш Кампуш, що прибув у 2022-му, та тренер Луїс Енріке, який очолив команду в 2023-му. Це вони розігнали Мессі, Рамоса й Неймара; знизили середній вік команди до 24-25 років; додали до складу місцевих талантів.

З Дезіре Дуе, Бредлі Барколя, Усманом Дембеле ПСЖ перетворився на улюблений клуб французьких передмість.

"Ми приймаємо безліч дітей, як із заможних сімей, так і з неблагополучних районів. Деякі батьки довго заощаджують, аби купити форму або фотографію для малечі", – каже директор одного з кампусів академії Віктор Дюто.

🚨« Le PSG représente la France des périphéries » : fini l’OM, Saint-Étienne et les autres clubs de Ligue 1, la banlieue parisienne vibre comme jamais pour le PSG !



Zizek Belkebla, formateur au FCM Aubervilliers et ancien éducateur de Zaïre Emery, a senti la bascule en 2020,… pic.twitter.com/US5q0eowZe — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) August 11, 2025

На тлі зростання інтересу ПСЖ хоче розширити 48-тисячний "Парк де Пренс" або побудувати нову арену, але мерія не дає. Це найбільш болюча їхня тема в кабінетах.

На полі ж це позиція воротаря. Олдскул Джиджи Доннарумми не "зайшов" Луїсу Енріке, і той вказав суперзірці на двері, обравши необстріляного Люку Шевальє. Час покаже, геніальний це крок чи дивацтво.

І якщо не дивацтво, то...

Минулого сезону ПСЖ набрав на 19 очок більше за Марсель, що фінішував 2-м.

Варто Вітіньї, Дембеле, Дуе, Хвічі, Фабіану Руїсу, Вілліану Пачо, Нуну Мендешу, Хакімі виступити так само – і титул в кишені, бо це різні світи. Із топ-25 найбільш високооплачуваних футболістів Ліги 1 аж 19 грають за ПСЖ.

🚨 𝗟𝗘 𝗧𝗢𝗣 𝟭𝟬 𝗗𝗘𝗦 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗚𝗥𝗢𝗦 𝗦𝗔𝗟𝗔𝗜𝗥𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝟭 𝗖𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 ! 💰



Sans surprise, 𝟭𝟬 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗗𝗨 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦 𝗦𝗔𝗜𝗡𝗧-𝗚𝗘𝗥𝗠𝗔𝗜𝗡 🔴🔵



Ousmane Dembélé domine le classement avec un salaire mensuel brut de… 𝟭 𝟱𝟬𝟬… pic.twitter.com/y5dA2Txs1i — Actu Foot (@ActuFoot_) March 25, 2025

За Парижем – росіянин, американець і кореянка

І це не початок анекдоту.

Росіянин – це бос Монако Дмітрій Риболовлєв. Американець – власник Марселя Френк Маккорт. Кореянка – нова керівниця Ліона Мішель Канг.

Про Ліон і його сумну історію ми вже говорили.

Додамо лише, що Канг усе робить правильно – чистить платіжку, відпускає ветеранів, розпродує невиправдано дорогі активи. Разом з тим, як може Паулу Фонсека боротися за велике, коли його найбільша зірка – Жорж Мікаутадзе?

Ніяк.

Краще справи у Марселя, бо тут нема потреби когось продавати, найвища в лізі відвідуваність (63,500), а президент Пабло Лонгорія досконало знає клуб.

Головні зірки провансальців – Адрієн Рабйо, Мейсон Грінвуд та Амін Гуїрі. В тилу подобається самовідданість Аміра Мурільйо; в опорній зоні виправдовує аванси Гвардіоли ще в Баварії П'єр-Еміль Гейб'єрг. Придбані влітку Ігор Пайшао та Ейнджел Гомес мають додати атаці краси, а П'єр-Емерік Обамеянг – досвіду. Під орудою ще одного екстренера Шахтаря Роберто Де Дзербі ці хлопці можуть виходити в плейоф ЛЧ, у них все є для того.

Ну, і Монако – це сюрприз літа. Зазвичай активний на ринку клуб ніби затаївся. Інтер хоче Магна Акліуша за 50-60 млн – і це все.

На Скелі директор монегасків Тьяго Скуро тепер шукає досвід і вже привіз Еріка Даєра, Лукаса Градецького та Поля Погба. Останньому треба ще 2-3 місяці, аби набрати форму після дискваліфікації за допінг, але він дуже хоче на ЧС-2026, а ми знаємо, на що здатен Погба, коли він мотивований.

Бачили вже, і не раз.

Якщо він поведе за собою молодь Монако – ця суміш може й посунути Марсель з 2-го місця.

Ще нижче – два мультимільярдери і болото

Трохи прикро казати "болото", але як інакше, коли 5 клубів Ліги 1 не витратили на підсилення і 5 млн євро?

Ба більше, у Анже та Гавра продажів та покупок на "0 євро"!

На цьому тлі мільярдери Піно та Арно вигідно вирізняються тим, що готові платити гроші – ось як низько впала ліга.

🗺️🇫🇷 LIGUE 1 2025/26 IS SET!!!



The big story in France is Paris FC returning after 46 years away. It’s the first time since 1990 that they’ll be two sides from Paris in the top flight.



Lorient and Metz also return replacing Montpellier, Stade de Reims and Saint-Étienne! pic.twitter.com/pN6ZcSL2vz — The European Football Express (@TheEuroFE) May 30, 2025

При цьому щодо Ренна й Піно ілюзій нема. Вони не відштовхнулися від Усмана Дембеле, Едуардо Камавінги, Рафіньї й багатьох інших – то чим їхню ситуацію змінять списані з Марселя Валентен Ронж'є та Кентен Мерлен? Франсуа-Анрі – ідеальний чоловік за словами його дружини Сальми Хаєк, а от у футболі розбирається погано.

Набагато цікавіші Антуан Арно та його ФК Париж, бо він новий. Хтозна, де межа амбіцій найбагатшої людини Франції?

Поки що Арно привіз Отавіо за 15 млн, Мозеса Саймона за 7 млн, Ноа Сангі та Тібо де Смета – за 10 млн. Ще йдуть переговори щодо Матіса Абліна й Кевіна Траппа. На папері це пахне боротьбою за топ-10.

Ще вище має фінішувати Страсбур – нині фарм-клуб Челсі, де той награє молодь, якій рано на "Стемфорд". Кендрі Паес – еквадорський Мессі – цьогоріч розважатиме фінтами Ельзас.

Неясно, чого чекати від Ніцци й Лілля, бо донедавна вони билися за ТОП-3, а цього літа позбулися своїх лідерів.

Бенфіка вже познущалася над "Орлятами" у кваліфікації ЛЧ, і якщо не влити свіжу кров – знущань над Ніццою буде ще багато.

Те саме і в Ліллі, де у травні Люка Шевальє був найкращим воротарем, Бафоде Діакіте – захисником, а Джонатан Девід – бомбардиром. Зараз їх всіх нема – і адекватних замін немає теж.

Усе у Франції йде на спад; гроші здебільшого покидають лігу.

Хочеш в ній вижити? Крутися, як Мец, у якого договір з сенегальським Женерасьон Фут, що постачає сюди найкращих випускників. Колись цією стежкою до Європи прибув Садіо Мане. Цього ж літа Мец продав Артура Атта до Удінезе за 8 млн, а Папа Дьялло – до Норвіча за 5. "Мессінці" знайшли своє місце в харчовому ланцюжку, їх можна хіба привітати.

Sadio Mane's emotional picture at Metz in France in 2011.



He wanted to take a picture to send to his mother, but had no camera, so he asked a Reporter to help take the photo.



Reporter asked for his email to send it, but he had none.



In the end, he asked "Is the picture free?" pic.twitter.com/5EuV4ust2C — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) March 28, 2023

Топтрансфери літа: повернення чемпіонів світу-2018

Найбільша покупка літа у Франції – це приїзд Іллі Забарного до ПСЖ за 63 млн.

Також вражає 30-мільйонний перехід мініатюрного вінгера Пайшао з Феєнорда до Марселя.

Разом з тим, є відчуття, що для самих французів головні трансфери все-таки не ці.

Поль Погба – гравець Монако, Олів'є Жиру – нападник Лілля, Флоріан Товен – новачок Ланса – ось що дійсно сколихнуло країну мушкетерів.

Це ж чемпіони світу-2018!

Погба ніколи не грав у Лізі 1, але був ключовим на турнірі в Росії. Олів'є Жиру – натхненник чемпіонства Монпельє-2012. Флоріан Товен – багаторічний лідер Марселя із 86 голами у чемпіонаті.

І вони всі в непоганій формі – ви лише погляньте, яку красу забиває на зборах 38-річний Жиру.

Meio OFF- Pega esse primeiro gol do Giroud pelo Lille, o homi não sabe fazer gol feio pic.twitter.com/XOn3ovg381 — MILAN DEPRÊ (@milandepree) August 9, 2025

"Ми раді бачити, що він забиває, це обнадіює. Для нападника завжди важливо забивати", – трохи здивований тренер "Догів" Брюно Женезьо.

Ну, а головред L`Equipe Венсан Дюлук підсумовує: "Ці чемпіони до старту сезону запропонували нам історії, що змушують хотіти знати – а що ж буде далі?"

Наш у лізі: Ілля Забарний

Забарний лише 3 дні в ПСЖ, а вже встиг одягнути медаль володаря Суперкубка УЄФА – щоправда, позичену Маркіньйосом.

Також камери підмітили, як Іллі щось кілька хвилин поспіль пояснював дуже дотошний Енріке, а Насер Аль-Хелаїфі сказав просто:

"Талановитий гравець міжнародного класу, справжній професіонал. Він зробить свій вклад у те, що ми будуємо в Парижі".

Усе, що ви не знали про цей трансфер та його виклики, читайте далі тут.

Ну, і ще за Мец на правах оренди сезон проведе "колишній наш" Гія Цитаїшвілі, який після української молодіжки вибрав дорослу збірну Грузії. Здається, цей рівень йому цілком під силу.

Прихована інтрига: власний телеканал Ліга 1+

По суті, французька версія УПЛ-ТБ.

Попри всі старання боси Ліги 1 не продали ТБ-права хоч комусь, тому довелося екстрено організувати свій канал – зі студіями, ведучими і все таке.

На чолі проєкту поставили досвідченого медійника Ніколя де Таверноста, який каже прямо:

"Якщо ми залучимо менше 1 млн підписників за сезон, то зазнаємо невдачі. Ми оцінюємо кількість уболівальників у Франції, готових підписатися на платний сервіс, у 3,5 млн".

Якось скромно для 68-мільйонної країни, еге ж?

1̶4̶,̶9̶9̶ ❌

9,99 ✅



Qui dit nouvelle saison exceptionnelle, dit offre exceptionnelle 😍



Pour s'abonner à la nouvelle chaîne de la @Ligue1 McDonald’s, c'est par ici ➡️ https://t.co/I8jVCxGb6A pic.twitter.com/TkUOiilvAj — L1+ (@ligue1plus) August 11, 2025

Але у 2020-му Mediapro залучила лише 600,000 підписників, а минулого сезону DAZN зупинився на 500,000 – і тому пішов з ринку, визнавши його "мертвим".

Аби не повторити їхньої долі Ліга 1 демпінгує і тисне на патріотизм. Інсайдери навіть кажуть, що старт у проєкту багатообіцяючий. Проте загалом французи ходять по межі.

Якщо у них не вийде заробити на ТБ, то ціла група клубів збанкрутує.

Таке вже було в пандемію, і тоді всіх врятував урядовий транш, схвалений особисто президентом Макроном. Не факт, що Еммануель, який взагалі-то любить регбі, а не футбол, піде на це вдруге.

Де і коли найкраще дивитися Лігу 1

В Україні Лігу 1 показують канали MEGOGO Футбол.

Починаючи з сезону-2023/24 французи скоротили чемпіонат з 20 до 18 клубів, тож турів тут 34 – як у Бундеслізі.

При цьому "німецької" зимової паузи немає – тож і мідвіків не буває. До 16 травня 2026-го і без них усе зіграють.

Paris FC has promoted t Ligue 1. Their new stadium is beside PSG’s. pic.twitter.com/KmceLDENZR — Sxnti (@PeakSxnti) May 2, 2025

Французи традиційно виносять один поєдинок на вечір п'ятниці, а ще три починаються в суботу з 18:00 до 22:00. Основний же ігровий день – неділя, коли матчі стартують рано.

Центральні поєдинки турів найчастіше починаються в суботу о 18:00 або в неділю о 22:00.

Усі дербі, де можливі фаєр-шоу, хаос і безлад на трибунах, починаються якраз в неділю о 22:00 – аби на стадіоні було якомога менше дітей.

ПСЖ часто грає по п'ятницях – аби краще підготуватися до наступного поєдинку ЛЧ. У Франції це норма, ліга дружить з гегемоном.

Ну, і приємний бонус – якість показу у Франції дуже висока, це ж країна кіношників. Крупні плани, повтори у "слоу-мо", літаючі камери – Лігу 1 давно показують на вищому рівні, ніж грають.

Прогноз на сезон

ПСЖ захистить титул без зайвих нервів.

Marquinhos gave his medal to Illia Zabarnyi 🥹❤️💙



This is amazing 💫🙌 pic.twitter.com/q2n7OD7Az3 — EhsaN ©️ (@EhsaN_PSG) August 14, 2025

Монако та Марсель боротимуться за друге місце до останніх турів.

Ліон, Страсбур, Ренн, Париж, Ланс та Лілль визначатимуть, хто гратиме у Лізі Європи та Лізі конференцій – найімовірніше, це теж буде боротьба рівних.

Анже та Гавр вилетять.

Ліга 1+ не збере необхідний 1 млн підписників – і уряду доведеться ще раз субсидіювати клуби, аби врятувати від ліквідації.

Прірва між ПСЖ та рештою чемпіонату не зросте; Марсель та Монако згладять різницю. Також ФК Париж видасть щонайменше одне "бойове" дербі.

Ілля Забарний поділить ігровий час з Маркіньйосом у першій половині сезону, а далі гратиме той, хто зробить менше помилок. Якщо це буде наш, то в кінці сезону з бразильцем помпезно попрощаються і він поїде на Близький Схід. Його рекорд по матчах за ПСЖ протримається щонайменше 10 сезонів.