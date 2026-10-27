Лідер півзахисту Ліверпуля не зіграє з Челсі в Кубку ліги

Один з лідерів Ліверпуля Домінік Собослай не зіграє проти Челсі в матчі 1/8 фіналу Кубку англійської ліги.

Про це клубній пресслужбі повідомив наставник "червоних" Андоні Іраола.

Угорець не встиг відновитись після ушкодження, а тому його участь у майбутньому поєдинку не розглядається. Окрім того, не зіграє із лондонцями також Віктор Муньйос.

З іншого боку, уникнув травми Флоріан Віртц, який достроково залишив поле у грі з Брайтоном в межах АПЛ – німець повністю готовий до матчу Кубку ліги.

Зауважимо, що Домінік Собослай пропустив останні чотири матчі з п'яти через м'язові проблеми, які у нього з'явились під час перерви на міжнародні матчі.

Гра між Ліверпулем та Челсі в межах Кубку ліги відбудеться 28 жовтня о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що колишній форвард Ліверпул Фабіо Боріні оголосив про завершення кар'єри.