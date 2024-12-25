Батько року: лідер Ман Сіті записав на відео, як лякає дітей у масці Грінча

У соціальних мережах активно поширюється відео, на якому хавбек Манчестер Сіті Кевін Де Брейне лякає свою родину і отримує від цього задоволення.

Бельгійський футболіст показав, як змусив закричати власну матір та двох своїх дітей. Гравець зробив цей пранк у масці відомого персонажа Грінча, який "ненавидіть Різдво".

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 33-річного лідера Манчестер Сіті 2 голи та 2 результативні передачі у 10 матчах АПЛ.

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Контракт Кевіна з "містянами" розрахований до літа 2025 року. Сторони поки не ведуть переговорів о пролонгації договору.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті підготувався до відходу Де Брейне.