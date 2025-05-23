Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Найкращий бомбардир Кривбаса зацікавив низку клубів з чемпіонату Польщі

Олексій Мурзак — 23 травня 2025, 21:26
Найкращий бомбардир Кривбаса зацікавив низку клубів з чемпіонату Польщі
Єгор Твердохліб
ФК Кривбас

Найкращий бомбардир поточного сезону в складі Кривбаса Єгор Твердохліб зацікавив ряд клубів з чемпіонату Польщі.

Про це повідомляє ВЗБІРНА.

За даними джерела, інтерес дуже серйозний.

Також наголошується, що у Польщі цікавилися хавбеком ще у січні 2024 року, коли він грав у Минаї, але сам футболіст тоді захотів залишитися в УПЛ і перейшов до Кривбаса. Зараз ситуація може змінитися.

Нагадаємо, що у поточному сезоні хавбек є найкращим бомбардиром своєї команди – він забив 13 голів у 23 матчах УПЛ.

Контракт гравця із Кривбасом розрахований до літа 2027 року, а Transfermarkt оцінює його вартість у 800 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що Кривбас збирається викупити Клемента Ікенну з болгарського Левскі.

Екстракляса Кривбас Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ Єгор Твердохліб

Кривбас

Карпати спробують вийти в єврокубки, Інгулець – відправити Ворсклу в Першу лігу: інтриги 30 туру УПЛ
Кривбас збирається за 100 тисяч євро купити гравця Левскі
Дібанго: Травми завадили мені повністю розкрити свій потенціал
УПЛ затвердила розклад і час початку матчів останнього туру чемпіонату України
Динамо – чемпіон, Чорноморець оформив виліт: турнірна таблиця УПЛ після 29 туру

Останні новини