Найкращий бомбардир Кривбаса зацікавив низку клубів з чемпіонату Польщі

Найкращий бомбардир поточного сезону в складі Кривбаса Єгор Твердохліб зацікавив ряд клубів з чемпіонату Польщі.

Про це повідомляє ВЗБІРНА.

За даними джерела, інтерес дуже серйозний.

Також наголошується, що у Польщі цікавилися хавбеком ще у січні 2024 року, коли він грав у Минаї, але сам футболіст тоді захотів залишитися в УПЛ і перейшов до Кривбаса. Зараз ситуація може змінитися.

Нагадаємо, що у поточному сезоні хавбек є найкращим бомбардиром своєї команди – він забив 13 голів у 23 матчах УПЛ.

Контракт гравця із Кривбасом розрахований до літа 2027 року, а Transfermarkt оцінює його вартість у 800 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що Кривбас збирається викупити Клемента Ікенну з болгарського Левскі.