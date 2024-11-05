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Ключовий гравець Арсенала повернувся до тренувань з командою

Олег Дідух — 5 листопада 2024, 14:20
Ключовий гравець Арсенала повернувся до тренувань з командою
Мартін Едегор
ФК Арсенал

Один із лідерів Арсенала, Мартін Едегор, відновив тренування з командою.

Про це повідомляє The Athletic.

Сьогодні, 5 листопада, півзахисник вперше тренувався з командою після травми гомілки, яку отримав ще у вересні в матчі за збірну Норвегії в Лізі націй проти Австрії (2:1). Спочатку очікувалось, що хавбек повернеться у жовтні, проте його відновлення затягнулось. Пізніше у ЗМІ повідомлялося про те, Едегор отримав рецидив травми і повернеться в грудні, проте ця інформація не підтвердилась.

Завтра, 6 листопада Арсенал у четвертому турі Ліги чемпіонів на виїзді зіграє з Інтером. Участь Едегора у цьому матчі малоймовірна.

За Арсенал у поточному сезоні хавбек взяв участь лише у трьох матчах (всі три – в АПЛ), результативними діями не відзначався.

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