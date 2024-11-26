Левченко: Пушич розуміє, що його очікує у матчі з ПСВ

Колишній гравець збірної України Євген Левченко, який більшість кар'єри провів у Нідерландах, вважає, що ПСВ у матчі з Шахтарем буде намагатися грати першим номером.

Цитує Левченка Sport-express.ua.

"ПСВ точно буде грати вперед, на атаку, швидко рухатиме м’яч. До цього варто бути готовим з перших хвилин. Зараз команда Боша перебуває в зоні плейоф Ліги чемпіоні і вона будь-що намагатиметься там закріпитися, піднятися ще вище.

Маріно Пушич чудово знає ПСВ (тренер Шахтаря працював у структурах голландських Феєнорда, Твенте та АЗ, – прим.). До речі, ми з Пушичем спілкувався нещодавно. Він розуміє, що очікує на його команду в Ейндховені й, сподіваюсь, знає, як зіграти так, щоб досягти необхідного результату.

Але ж і Петр Бош не в тім’я битий. Він теж аналізував Шахтар і має знати, як вимкнути Судакова. Петер та його асистент Стейн Схарс дуже детально розбирають кожного опонентів", – розповів Левченко.