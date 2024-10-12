Левченко: У другому таймі було відчуття, що грузини можуть дотиснути

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко вважає, що Грузія була близькою до нічиєї у вчорашньому матчі.

Своїми думками про довгоочікувану перемогу національної команди він поділився в інтерв’ю Tribuna.com.

"У грузинів теж було декілька моментів. Відверто кажучи, у другому таймі було відчуття, що грузини можуть дотиснути.

Якщо подивитись об’єктивно, то здається, що у нас було більше моментів на початку, але у другому таймі – навпаки. Не буду казати, що не награли на перемогу – просте це не перемога в одні ворота. Було декілька епізодів, де могли пропустити.

Якщо переходити до позитивних моментів, то склалося відчуття, що у команді з’явився баланс, більше агресії – що дуже важливо для цієї збірної. І Мудрик, і Калюжний грамотно зіграли. Є вже якась віра в те, що всі невдалі попередні матчі залишаться позаду. Всі хлопці розуміють, що треба працювати на всі 100%. І тільки потім ми зможемо спокійно грати у футбол.

Ця гра показала, що коли, наприклад, Мудрик відпрацьовує вперед-назад – це приємно. Бачиш, що не тільки хлопці в центрі поля відпрацьовують, а вся команда", – сказав Левченко.