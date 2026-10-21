Дубль Бруге приніс Леванте перемогу над Атлетиком у перенесеному матчі 6 туру Ла Ліги

Леванте завдяки дублю Роджера Бруге здобув перемогу над Атлетиком Більбао у межах 6-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27.

Зустріч завершилась з рахунком 3:1.

За підсумками першого тайму господарі здобули солідну перевагу та вийшли вперед у рахунку. Це сталося завдяки капітану команди Роджеру Бруге, який оформив дубль.

Йому вдалося вже двічі відзначитися двома забитими м'ячами у поточному сезоні. У матчі 3-го туру іспанської першості проти Бетіса (5:2) він зробив це вперше у цьогорічному розіграші.

На екваторі другої 45-хвилинки відквитав один м'яч Алекс Беренгем, реалізувавши пенальті. Утім, досвідчений Емерік Ляпорт припустився помилки на 73-й хвилині та отримав червону картку.

Після цього "баски" не змогли врятуватися від поразки. А під завісу зустрічі до перемоги Леванте доєднався Ейонг, забивши гол.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

6 тур, 21 жовтня

Леванте – Атлетик – 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 20 Бруге, 2:0 – 22 Бруге, 2:1 – 66 Беренгер (пен.), 3:1 – 90+8 Ейонг

Вилучення: Ляпорт 73 (Атлетик)

Нагадаємо, що це матч мав відбутися 16 вересня цього року, але його було вирішено перенести через сильну зливу.