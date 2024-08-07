У своєму стилі: Леоненко поглузував на Караваєвим після матчу з Рейнджерс

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко пожартував над неточним ударом Олександра Караваєва в матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Рейнджерс.

Слова Леоненка наводить "Футбол 24".

"Враження від матчу двоякі. Перший і другий тайм дуже відрізнялися. Я радий за обидві команди. Рейнджерс дуже добре грав. І Динамо здивувало. Суперники змушували один одного швидко приймати рішення. Якісний пресинг вийшов з обох боків. Щільність гри сподобалася.

Телефонували з Польщі й передали привіт Караваєву – м’яч після його удару досі шукають. Ще один позитив – вистачало ударів по воротах, моментів, напівмоментів, штанга була. Перший тайм такий вийшов", – сказав Леоненко.