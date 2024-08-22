Польський клуб підписав гравця МЮ

Півзахисник Манчестер Юнайтед Максі Оєделе перейшов до варшавської Легії.

Про це повідомили в пресслужбі "червоних дияволів".

Деталі трансферу поки не розголошуються. 19-річний Оєделе народився в Солфорді, має польське громадянство та навіть встиг зіграти за збірну Польщі на рівні U-18, U-19 і U-21.

За "червоних дияволів" Оєделе грав з 2021 року, а вже в 2022 році допоміг своїй команді виграти в молодіжному Кубку Англії U-18. Проте вирватись в основний склад, гравцю не вдалось. За останні роки, Оєделе виступав за команди U-18 та U-21 в МЮ та переїжджав на правах оренди до Олтрингема та Форест Грін.



Півзахисник за свою клубну кар'єру за Манчестер Юнайтед-U21 відзначився трьома результативними діями в 23 матчах: забив один гол і віддав два асисти.

Нагадаємо, що інший польський клуб Лехія Гданськ нещодавно орендував гравця Динамо Київ. Це вже шостий українець, який виступатиме за цю команду.