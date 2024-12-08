Не можу уявити таке в чемпіонаті Сербії: легіонер Зорі похвалив УПЛ

Півзахисник Зорі Петар Мічин вважає, що український футбол покращується і він більш конкурентний, ніж у Сербії.

Його слова передає УФ.

"Ваш футбол покращується. Я можу порівняти із Сербією. Тут я можу перемогти будь-яку команду. У Сербії – немає шансів для маленького клубу обіграти Црвену Звєзду. Подивіться на Олександрію. Я не можу собі уявити такого прецеденту в себе вдома. Перше місце недоторканне. В Україні у вас є шанс. Принаймні, можна мріяти", – сказав Мічин.

Нагадаємо, напередодні Петар приніс своїй команді перемогу над Карпатами в 15 турі УПЛ. На рахунку півзахисника два забиті голи.

У поточному сезоні серб зіграв 15 поєдинків за луганський колектив та забив 4 голи.