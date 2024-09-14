Легіонер Ворскли перейшов у турецький клуб

Півзахисник полтавської Ворскли Еннур Тотре перейшов у турецький Сакар'яспор.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команда уклала угоду з футболістом на два роки, офіційні деталі контракту не повідомляються, однак за даними сайту Transfermarkt, Тотре перейшов у Сакар'яспор на правах вільного агента.

В сезоні-2023/24 він грав в оренді за північномакедонську Шкендію, за яку провів 33 матчі, відзначившись, відзначився 5 голами, та віддав 3 асисти. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 400 тисяч євро.

Сакар'яспор виступає у другому за силою дивізіоні турецького чемпіонату, наразі команда посідає 15 місце у турнірній таблиці, маючи в активі 4 очка після серії з 4 нічиїх.

Нагадаємо, раніше "біло-зелені" попрощались зі ще одним своїм гравцем, який також перейшов у чемпіонат Туреччини — албанський нападник Таулянт Сефері став гравцем Бодрумспора.