Творець однієї з найгучніших сенсацій в історії футболу втретє очолить Рому

Новим головним тренером Роми стане Клаудіо Раньєрі.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, це рішення буде ухвалено вже найближчими годинами на зустрічі 73-річного тренера із власниками клубу. Нагадаємо, Раньєрі завершив кар’єру влітку цього року після того, як допоміг Кальярі зберегти прописку в Серії А, але зараз він готовий повернутися на тренерський місток, щоб очолити рідний клуб ’– Клаудіо є вихованцем Роми.

У 1972-1974 роках Раньєрі захищав кольори Роми в якості гравця. Як тренер він працював з "джаллороссі" двічі – спершу у 2009-2011 роках, а потім кілька місяців у 2009-му. В сезоні-2009/10 "вовки" з "доном Клаудіо" посіли друге місце в Серії А, поступившись лише Інтеру Жозе Моурінью, який у тій кампанії став володарем золотого требла.

Головне досягнення в кар’єрі Раньєрі – перемога в чемпіонаті Англії-2015/16 зі скромним Лестером, який вважався чи не головним претендентом на виліт з АПЛ. Втім, уже в середині наступного сезону керівництво "лисиць" звільнило італійця через незадовільні результати. Цікаво, що не так давно Клаудіо заявив, що із задоволенням обміняв би чемпіонства Лестера на скудетто з Ромою.

Нагадаємо, іншими претендентами на посаду головного тренера Роми вважалися Роберто Манчіні, Ерік тен Гаг, Френк Лемпард, Вінченцо Монтелла, Грем Поттер та інші фахівці.