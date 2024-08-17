Саккі: Довбик може стати важливим гравцем у Серії А

Колишній тренер Мілана та збірної Італії Арріго Саккі вважає, що новачок Роми Артем Довбик може стати важливим гравцем у Серії А.

Про це Саккі розповів у коментарі La Gazzetta dello Sport.

"З великим інтересом спостерігатиму за Довбиком в Ромі. Він був дуже хороший у Жироні й може стати важливим гравцем і в нашому чемпіонаті. Чи зможе Рома включитися у гонку за Лігу чемпіонів? На мою думку, вони трохи відстають. Подивимося, чи зможе Де Россі зробити остаточний і вирішальний стрибок у якості", – сказав Саккі.

Довбик може дебютувати у Серії А вже у неділю, 18 серпня, у матчі проти Кальярі. Початок — о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, трансфер Довбика в Рому увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.