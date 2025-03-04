Це було б дуже просто: легенда Ліверпуля хотіла покінчити життя самогубством

Колишній півзахисник Ліверпуля Джейсон МакАтір зізнався, що він був максимально близьким до того, щоб вчинити самогубство.

Слова 53-річного ірландця наводить Daily Mail.

Справа до самогубства могла дійти через психологічні проблеми, з якими футболіст зіткнувся після завершення кар'єри в 2007 році. МакАтір не знав, що йому робити, і з кожним днем його психологічний стан ставав все гіршим.

"У мене просто не було мети, не було структури. Я не працював на ТБ кожен день на тиждень. Можливо, було одне або два шоу на тиждень. Це було дуже епізодично. Дні, дні, дні, дні, коли нічого було робити", – сказав МакАтір.

Легенда "червоних" розповіла, як він ледь не наклав на себе руки, навмисно розбивши свій автомобіль, коли він їхав за своїм сином Гаррі.

"Я дістався тунелю між Вірралом і Ліверпулем, тому що моя дитина, з якою я підтримував стосунки за складних обставин, жила по інший бік цього тунелю. Я їхав цим тунелем, і це мене засмучувало, тому що це повертало мене в той момент, і я це відчував. Я пам'ятаю, що думав про себе: "Я міг би просто повернути машину тут і просто покінчити з цим". Ось наскільки це просто. І я боровся з собою, щоб цього не зробити. Я боровся: "Зроби це, зроби це, зроби це, зроби це". А я такий: "Ні, ні". І я боровся з кермом. І я пам'ятаю, як під'їжджаю до кінця тунелю, і відкривається денне світло, і, виїжджаючи з тунелю, я думаю: "Слава Богу, просто слава Богу".

Футболіст розповів, як після цього він поїхав до своєї мами, якій він зізнався про свій стан.

"Я пішов забрати свого сина і відвів його на майданчик, а сам поїхав додому, до будинку моєї мами, вона жила за 10 хвилин за рогом. Я постукав у її двері і, пам'ятаю, просто сказав: "Я так більше не можу. Ось і все, саме в цей момент". Це було важко. Все зникло. Я навіть наполовину не сумую за цим. Я сумую за всім, що пов'язано з грою. Просто вибігати, бути вільним на футбольному полі. Ніяких проблем. Мені потрібно розібратися в собі. Ніщо в житті не є проблемою протягом цих 90 хвилин. Це просто найкраще, просто найкраще".

За свою кар'єру Джейсон МакАтір провів 383 матчі, у яких він відзначився 23 голами та 24 асистами. Найбільший кар'єрний відрізок ірландець провів у складі Ліверпуля, де він зіграв у 139 поєдинках (6 голів, 19 асистів).

Ще МакАтір виступав за такі клуби, як Транмер Роверс, Блекберн, Сандерленд та Болтон. На його рахунку також 52 матчі у складі збірної Ірландії.

Раніше стало відомо, за які слова був дискваліфікований головний тренер Ліверпуля Арне Слот.