Граціані: Довбик провів один із найкращих матчів у сезоні

Відомий у минулому нападник Роми Франческо Граціані позитивно оцінив виступ Артема Довбика у матчі 17 туру Серії А проти Парми.

Чемпіона світу 1982 року цитує Retesport.

"Довбик? Проти Парми він зіграв краще. Артем допомагав команді, коли вона не володіла м’ячем. Я побачив у нього взаємопорозуміння з Дибалою. Українець провів один із найкращих матчів для себе в поточному сезоні", – заявив Граціані.

У матчі проти Парми Довбик забив гол і зробив гольову передачу, допомігши своїй команді здобути розгромну перемогу з рахунком 5:1. За підсумками 17 туру українець потрапив до команди тижня в Серії А за версією SofaScore.

Сумарно у поточному сезоні на рахунку Довбика 9 голів і 2 асисти у 22 матчах за Рому в усіх турнірах.