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Граціані: Довбик провів один із найкращих матчів у сезоні

Олег Дідух — 24 грудня 2024, 17:11
Граціані: Довбик провів один із найкращих матчів у сезоні
Артем Довбик
Getty Images

Відомий у минулому нападник Роми Франческо Граціані позитивно оцінив виступ Артема Довбика у матчі 17 туру Серії А проти Парми.

Чемпіона світу 1982 року цитує Retesport.

"Довбик? Проти Парми він зіграв краще. Артем допомагав команді, коли вона не володіла м’ячем. Я побачив у нього взаємопорозуміння з Дибалою. Українець провів один із найкращих матчів для себе в поточному сезоні", – заявив Граціані.

У матчі проти Парми Довбик забив гол і зробив гольову передачу, допомігши своїй команді здобути розгромну перемогу з рахунком 5:1. За підсумками 17 туру українець потрапив до команди тижня в Серії А за версією SofaScore.

Сумарно у поточному сезоні на рахунку Довбика 9 голів і 2 асисти у 22 матчах за Рому в усіх турнірах.

Рома Артем Довбик

Артем Довбик

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