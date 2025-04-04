Два олімпійських срібла, фінал ЧС: зіркова шведська футболістка завершила кар'єру

У перерві матчу Ліги націй Швеція – Італія відбулося прощання з футболом легенди місцевого футболу Хедвіг Ліндаль.

Про це повідомляє пресслужба Шведської федерації футболу. Деталі додає Expressen.se.

"Я, мабуть, знала, що трохи поплачу. Я відчуваю вдячність. Зараз у світі так багато смутку, тому я думаю, що все це (вдячність трибун – прим.) допоможе мені подолати це", – сказала Ліндаль зі сльозами на очах.

41-річна Хедвіг за кар'єру виступала за шведські клуби, а також за Челсі, Вольфсбург та Атлетико Мадрид. Двічі вигравав чемпіонат Англії та Бундеслігу.

За збірну Швеції провела 189 поєдинків. У складі національної команди двічі (Ріо-2016 і Токіо-2020) ставала срібною призеркою Олімпійських ігор. На ЧС-2003 стала віцечемпіонкою, а на Мундіалях 2011 та 2019 років вигравала бронзові медалі.

Матч закінчився перемогою Швеції над італійками з рахунком 3:2.

Нагадаємо, сьогодні жіноча збірна України мінімально обіграла збірну Чехії в межах Ліги націй.