Докотився: один із найкращих бомбардирів АПЛ-2014/15 став гравцем скромного словенського клубу

Колишній форвард Вест Бромвича та Сток Сіті Саїдо Бераїно підписав контракт зі словенським клубом Табор Сежана.

Про це повідомила пресслужба клубу.

31-річний нападник погодив договір до кінця сезону-2024/25. Табор Сежана наразі посідає третє місце в другому за силою дивізіоні Словенії.

Останнім клубом Бераїно був індійський Раджаштан Юнайтед. Також грав за АЕЛ Лімасол, Шарлеруа, Шеффілд Венсдей, Зульте-Варагем, Пітерборо, Брентфорд та Нортгемптон.

Викликався до юніорських та молодіжних збірних Англії. У сезоні 2014/2015 забив в АПЛ 14 голів. Більше за нього в тому сезоні забили лише Алексіс Санчес (16), Чарлі Остін (18), Дієго Коста (20), Гаррі Кейн (21) та Серхіо Агуеро (26).

Нагадаємо, Віктор Циганков потрапив до символічної збірної 26-го туру Ла Ліги за версією статистичного порталу SofaScore.