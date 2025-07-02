Ексзірка збірної Нідерландів увійшов у тренерський штаб Ліверпуля
Джованні Ван Бронкхорст і Хаві Валеро
ФК Ліверпуль
Джованні Ван Бронкхорст і Хаві Валеро увійшли у штаб головного тренера Ліверпуля Арне Слота.
Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Англії.
Ван Бронкхорст стане асистентом Слота, а Валеро – тренером воротарів. Іспанський фахівець замінить Фабіана Отте та легендарного Клаудіо Таффарела, які входили у голкіперський відділ тренерського штабу команди.
Валеро раніше уже працював у Ліверпулі у якості тренера воротарів у 2007 – 2010 роках, коли команду очолював Рафа Бенітес. Потім він разом із іспанцем працював у Інтері, Челсі, Наполі та Реалі.
Для Ван Бронкхорста це буде перший досвід роботи в якості асистента. Раніше він очолював Феєнорд, Гуанчжоу, Рейнджерс і Бешикташ.
Сьогодні, 2 липня, Ліверпуль продав у Баєр Джарелла Куанса.