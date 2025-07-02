Ексзірка збірної Нідерландів увійшов у тренерський штаб Ліверпуля

Джованні Ван Бронкхорст і Хаві Валеро увійшли у штаб головного тренера Ліверпуля Арне Слота.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Англії.

Ван Бронкхорст стане асистентом Слота, а Валеро – тренером воротарів. Іспанський фахівець замінить Фабіана Отте та легендарного Клаудіо Таффарела, які входили у голкіперський відділ тренерського штабу команди.

Валеро раніше уже працював у Ліверпулі у якості тренера воротарів у 2007 – 2010 роках, коли команду очолював Рафа Бенітес. Потім він разом із іспанцем працював у Інтері, Челсі, Наполі та Реалі.

Для Ван Бронкхорста це буде перший досвід роботи в якості асистента. Раніше він очолював Феєнорд, Гуанчжоу, Рейнджерс і Бешикташ.

Сьогодні, 2 липня, Ліверпуль продав у Баєр Джарелла Куанса.