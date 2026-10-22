Колишній півзахисник збірної Нідерландів Едгар Давідс став амбасадором підсанкційної російської букмекерською компанією Winline.

Про це повідомляється у соцмережах організації.

Він знявся у рекламній промокампанії контори, яка називається "Делай разницу".

Разом із колишнім футболістом у представленні брали участь інші амбасадори Winline з РФ: баскетболіст Влад Голдін з Маямі Гіт, стример Слава Бустер, артист ICEGERGERT, сноубордист Влад Хадарін та велофрістайлер Константін Андрєєв.

Зауважимо, що у 2023 році президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони накласти санкції на російські букмекерські контори, які пов'язані з Росією. Серед заборонених компаній фігурує Winline.

Додамо, що Едгар Давідс провів за національну збірну Нідерландів 74 матчі, у яких відзначився 6 голами та 7 асистами.

На клубному рівні виступав за такі команди, як Аякс, Мілан, Ювентус, Барселона, Інтер, Тоттенгем, Крістлал Пелес та Барнет.

Зокрема, у складі "божих синів" провів 183 поєдинки та записав до свого активу 34 забиті м'ячі й 11 результативних передач. За час проведений в амстердамській команді виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та тричі став чемпіоном Нідерландів.

Натомість у футболці "Старої синьйори" нідерландець взяв участь у 235 іграх, 10 разів розписавшись у воротах суперника та віддавши 11 асистів. Протягом цього періоду тричі став переможцем італійської першості.

Нагадаємо, що влітку цього року Андреа Пірло не очолив збірну Італії через зв'язки з російською букмекерською конторою "Fonbet".