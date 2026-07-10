Легендарний італійський воротар затримав злочинця в центрі Мілана

Легендарний ексворотар збірної Італії Франческо Тольдо самотужки затримав злочинця в центрі Мілана.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Тольдо паркував свій скутер, і побачив, як юнак біжить за чоловіком на велосипеді. 55-річний ексворотар перепитав у юнака, чи це його велосипед, після чого наздогнав злочинця на повалив його на землю.

Транспортний засіб повернули його законному власнику, а злочинця затримала поліція. Поспостерігати за інцидентом збігся натовп людей, який швидко впізнав Тольдо. Легендарний воротар отримав порцію аплодисменів від прохожих.

Тольдо найбільше відомий за виступами за Фіорентину в 1993 – 2001 та Інтер у 2001 – 2010 роках. Також захищав кольори Тренто та Равенни. Провів 28 матчів за збірну Італії, в складі якої став одним із головних героїв Євро-2000.

Раніше повідомлялося про те, що зірковий захисник Інтера Алессандро Бастоні перебуває під слідством за підозрою в оплаті секс-послуг неповнолітньої.