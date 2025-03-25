Рекордсмен збірної Бельгії за зіграними матчами оголосив про завершення кар'єри

Колишній захисник збірної Бельгії Ян Вертонген завершить професійну кар'єру після закінчення сезону.

Про це він повідомив у себе в Instagram.

"Я помітив, що стає все важче фізично підготуватися до тренувань і матчів і показати себе як гравця, яким я хочу бути. Це не гарно не тільки по відношенню до вболівальників і моїх колег-гравців, але і по відношенню до самого себе. Ось чому я припиню кар'єру після цього сезону", – сказав 37-річний Ян.

Минулого року він оголосив про завершення кар'єри у збірній Бельгії. За "червоних дияволів" він відіграв 157 матчів, що є рекордним показником.

Цього сезону через низку травм за Андерлехт Ян провів усього 5 матчів. Протягом кар'єри також грав за Аякс, Валвейк, Тоттенгем і Бенфіку.

Нагадаємо, легенда топклубу НФЛ Філадельфії Іглз Брендон Грем вирішив завершити кар'єру в 36-річному віці.