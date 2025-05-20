Екснападник Наполі та збірної Іспанії оголосив про завершення кар'єри

Колишній нападник Наполі, Фіорентини та мадридського Реала Хосе Кальєхон оголосив про завершення кар'єри за підсумками сезону-2024/25.

Про це повідомив поточний клуб 38-річного гравця Марбелья.

Досвідчений футболіст перебрався до стану "білих" влітку 2024 року, коли його контракт з Гранадою добіг свого кінця. За чей час Кальєхон зіграв 39 матчів, в яких забив 10 м'ячів та віддав таку саму кількість результативних передач.

За свою кар'єру Кальєхон встиг пограти за Фіорентину, Еспаньйол та Наполі, з яким вигравав Кубок та Суперкубок Італії.

У сезоні-2016/17 Кальєхон став найкращим асистентом Серії А – 12 результативних передач.

З 2011 по 2013 рік нападник був частиною Реала, у складі якого ставав чемпіоном Іспанії.

Також на рахунку Хосе п'ять поєдинків у складі збірної Іспанії, у яких він відіграв на полі 103 хвилини.

Раніше про завершення кар'єри оголосив іменитий іспанський ексголкіпер Ліверпуля та Мілана.