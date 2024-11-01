Ексзірка Манчестер Юнайтед очолив збірну своєї країни

Колишній форвард Манчестер Юнайтед Дуайт Йорк призначений на посаду головного тренера збірної Тринідаду і Тобаго.

Про це повідомляє пресслужба місцевої футбольної асоціації.

Терміни дії контракту з 52-річним фахівцем не називаються. Збірна Тринідаду і Тобаго буде лише другою командою в тренерській біографії колишнього форварда. У 2022 – 2023 роках він працював з австралійським клубом Макартур.

В якості гравця Йорк виступав за збірну Тринідада і Тобаго, провівши у період з 1989 до 2009 року 72 матчі та відзначившись 19 голами. У складі національної команди він брав участь у чемпіонаті світу 2022 року.

На клубному рівні Йорк найбільше відомий за виступами за Манчестер Юнайтед у 1998 – 2002 роках. З "Червоними дияволами" він вигравав Лігу чемпіонів 1999 року та тричі ставав чемпіоном Англії. Також виступав за Астон Віллу, Блекберн, Бірмінгем, Сідней та Сандерленд.

Нагадаємо, сьогодні Манчестер Юнайтед очолив Рубен Аморім.