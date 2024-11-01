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Ексзірка Манчестер Юнайтед очолив збірну своєї країни

Олег Дідух — 1 листопада, 20:18
Ексзірка Манчестер Юнайтед очолив збірну своєї країни
Дуайт Йорк
thettfa.com

Колишній форвард Манчестер Юнайтед Дуайт Йорк призначений на посаду головного тренера збірної Тринідаду і Тобаго.

Про це повідомляє пресслужба місцевої футбольної асоціації.

Терміни дії контракту з 52-річним фахівцем не називаються. Збірна Тринідаду і Тобаго буде лише другою командою в тренерській біографії колишнього форварда. У 2022 – 2023 роках він працював з австралійським клубом Макартур.

В якості гравця Йорк виступав за збірну Тринідада і Тобаго, провівши у період з 1989 до 2009 року 72 матчі та відзначившись 19 голами. У складі національної команди він брав участь у чемпіонаті світу 2022 року.

На клубному рівні Йорк найбільше відомий за виступами за Манчестер Юнайтед у 1998 – 2002 роках. З "Червоними дияволами" він вигравав Лігу чемпіонів 1999 року та тричі ставав чемпіоном Англії. Також виступав за Астон Віллу, Блекберн, Бірмінгем, Сідней та Сандерленд.

Нагадаємо, сьогодні Манчестер Юнайтед очолив Рубен Аморім.

Дуайт Йорк збірна Тринідаду і Тобаго з футболу

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