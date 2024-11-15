В Батумі Україна не переможе: Челебадзе дав прогноз на матч Грузія – Україна

Легендарний грузинський футболіст Реваз Челебадзе не вірить у те, що збірна України зможе перемогти Грузію в матчі 5 туру Ліги націй.

Про це він розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Я думаю, в Батумі українці не виграють. Тут такий стадіон, такий вболівальник – це відвертий 12-й гравець для команди. Якщо на тоталізаторів ставити – 1Х: або виграємо, або нічия. Ми так хочемо. Перемога краще. Якщо виграємо, маємо шанс виграти групу. А якщо програємо – або Чехія, або Албанія виграє", – сказав Челебадзе.

Зустріч Грузії та України відбудеться 16 листопада у Батумі на стадіоні "Батумі-Арена" та розпочнеться о 19:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Перед 5 туром "жовто-сині" посідають останнє місце, але ще зберігають шанси навіть на перше.