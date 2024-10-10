Роналду прокоментував завершення кар’єри Надаля

Зірковий форвард Аль-Насра і збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду звернувся до Рафаеля Надаля після того, як іспанець оголосив про завершення кар’єри.

Своє повідомлення португалець залишив під постом тенісиста в Instagram:

"Рафа, яка у тебе неймовірна кар’єра. Твоя відданість справі, пристрасть та неймовірний талант надихнули мільйони людей по всьому світу. Для мене було честю стати свідком твоєї подорожі та мати можливість назвати тебе другом. Вітаю з чудовою кар’єрою. Насолоджуйся виходом на пенсію".

Рафаель Надаль є вболівальником мадридського Реала, за який Роналду виступав у 2009 – 2018 роках.

Іспанець попрощається зі спортом на Кубку Девіса в Малазі , змагання відбудуться 19 – 24 листопада.