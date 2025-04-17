Обіцяв вирвати кадик: Шкапенко – про найсуворішого гравця Динамо

Сьогодні сайт "Чемпіон" опублікував останнє інтерв'ю в житті ексгравця Динамо Павла Шкапенка, який помер у квітні 2023 року.

Півзахисник вважав, що найсуворішим гравцем у складі столичного колективу був Олег Лужний

"Згадую його забігання на тренуваннях. У Динамо на той час вже з'явився Олексій Герасименко. Він приймає м'яч, Олег біжить і кричить "забігаю". Олексій раз пробив, другий віддав в середину. Лужний, коли повертався з другого забігання, проходячи повз Герасименка, пригрозив: "Ще раз не віддаси, я тобі кадик вирву". При цьому відразу після гри Лужний моментально остигав", – розповів Шкапенко.

Павло виступав за Динамо шість років (1992-1998). У Вищій лізі він забив 33 голи за 121 матч. За збірну України хавбек відіграв 10 поєдинків, голів не забивав.