Стоїчков розкритикував гравців, які скаржаться на напружений календар

Володар Золотого м’яча 1994 року Хрісто Стоїчков вважає, що сучасні футболісти не повинні скаржитися на напружений графік матчів у зв’язку з клубним чемпіонатом світу.

Легендарного болгарина цитує beIN Sports.

"Вони не скаржаться, коли отримують по 20 мільйонів на рік. Це їх не турбує. В мої часи було лише дві заміни, зараз – 5. В перерві ви можете змінити половину команди. І ще одного гравця в овертаймі. Вважаю, скаржитися на таке несправедливо. Так ніби в мої часи ми не грали так багато матчів за рік.

Клубний чемпіонат світу – це важливий турнір. Ми бачимо багатьох молодих гравців, які мають змогу проявити себе. Джанні Інфантіно і ФІФА зібрали на одному турнірі різні культури, різні системи, тактики, багато команд, яких ми раніше не знали. Це все фантастично", – заявив Стоїчков.