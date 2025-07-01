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Стоїчков розкритикував гравців, які скаржаться на напружений календар

Олег Дідух — 1 липня 2025, 16:14
Стоїчков розкритикував гравців, які скаржаться на напружений календар
Хрісто Стоїчков
instagram.com/hristo8oficial

Володар Золотого м’яча 1994 року Хрісто Стоїчков вважає, що сучасні футболісти не повинні скаржитися на напружений графік матчів у зв’язку з клубним чемпіонатом світу.

Легендарного болгарина цитує beIN Sports.

"Вони не скаржаться, коли отримують по 20 мільйонів на рік. Це їх не турбує. В мої часи було лише дві заміни, зараз – 5. В перерві ви можете змінити половину команди. І ще одного гравця в овертаймі. Вважаю, скаржитися на таке несправедливо. Так ніби в мої часи ми не грали так багато матчів за рік.

Клубний чемпіонат світу – це важливий турнір. Ми бачимо багатьох молодих гравців, які мають змогу проявити себе. Джанні Інфантіно і ФІФА зібрали на одному турнірі різні культури, різні системи, тактики, багато команд, яких ми раніше не знали. Це все фантастично", – заявив Стоїчков.

Раніше проведення клубного чемпіонату світу різко розкритикував Юрген Клопп.

Клубний чемпіонат світу Стоїчков

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