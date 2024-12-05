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Лапорта: Фліку краще не говорити каталонською

Володимир Максименко — 5 грудня 2024, 14:37
Лапорта: Фліку краще не говорити каталонською
Ханс-Дітер Флік та Жоан Лапорта
Getty images

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта розповів про деталі підписання головного тренера команди – Хансі Фліка.

Функціонер поділився спогадами із Marca.

"Флік дуже хороший тренер, він продукт німецької школи. Ми поважали його контракт зі збірною Німеччини та не квапились із переговорами.

Я дуже добре знав Фліка раніше, тож коли прийшов час – Деку не зволікав.

Вважаю, що я все сказав правильно. Фліку краще не говорити каталонської і не розуміти її – тоді він не зможе потрапити до однієї з наших пасток", – пожартував Лапорта.

Нагадаємо, що Флік очолив Барселону влітку 2024 року після недовгої кар'єри на чолі збірної Німеччини.

Після 16 зіграних турів "блаугранас" займають перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, маючи у своєму активі 37 очок.

Наступний матч каталонці зіграють 7 грудня проти Бетісу.

Відзначимо, що раніше повідомлялось про інтерес Барселони до головної зірки РБ Лейпциг.


Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Жоан Лапорта Ханс-Дітер Флік

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