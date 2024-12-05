Лапорта: Фліку краще не говорити каталонською

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта розповів про деталі підписання головного тренера команди – Хансі Фліка.

Функціонер поділився спогадами із Marca.

"Флік дуже хороший тренер, він продукт німецької школи. Ми поважали його контракт зі збірною Німеччини та не квапились із переговорами.

Я дуже добре знав Фліка раніше, тож коли прийшов час – Деку не зволікав.

Вважаю, що я все сказав правильно. Фліку краще не говорити каталонської і не розуміти її – тоді він не зможе потрапити до однієї з наших пасток", – пожартував Лапорта.