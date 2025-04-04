Наша команда бореться за кожен трофей: Лапорта похвалив футболістів і Фліка

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта задоволений тим, як складається для клубу цей сезон.

Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Нехай уболівальники насолоджуються цим моментом, коли Барса має команду, яка бореться за перемогу у кожному змаганні. Команда також показує високоякісний футбол.

У нас чудовий тренер Ханс-Дітер Флік, який знає, як керувати гравцями якнайкраще. Він сам каже, що у складі немає поділу на гравців стартового складу та запасних – це група професіоналів, які віддають усі сили заради команди.

Ми переживаємо дуже напружений сезон, під час якого довелося подолати безліч негараздів. У нас є команда, яка має потенціал для проведення дуже успішного сезону.

Футболісти та тренер показують, що люблять Барсу і хочуть провести дуже успішний сезон", – сказав Лапорта.