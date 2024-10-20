Барселона зіграє проти Севільї, Атлетико вдома зустрінеться з Леганесом у 10 турі Ла Ліги

У неділю, 20 жовтня, у межах 10 туру Ла Ліги відбудеться 4 матчі.

Найцікавіша зустріч відбудеться у Барселоні, де команда Хансі Фліка зіграє проти Севільї.

Мадридський Атлетико, який після 9 матчів посідає третю сходинку, прийме Леганес. Вільярреал, який має як і "матрацники" 17 очок, на власному полі поміряється силами з Хетафе.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

20 жовтня, 10 тур

15:00 Мальорка – Райо Вальєкано

17:15 Атлетико – Леганес

19:30 Вільярреал – Хетафе

22:00 Барселона – Севілья

Нагадаємо, вчора, 19 жовтня, Реал без Луніна зумів здолати Сельту і наздогнав "синьо-гранатових" за набраними очками – іспанські гранди наразі мають по 24 бали, якщо каталонці виграють або не програють у сьогоднішній грі, то повернуть одноосібне лідерство.