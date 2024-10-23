Гранд АПЛ проявляє інтерес до Кварацхелії

Півзахисник італійського Наполі Хвіча Кварацхелія потрапив у сферу інтересів Ліверпуля.

Про це повідомляє Teamtalk.

За інформацією джерела, гранд АПЛ цікавиться грузином, але він не є пріоритетною ціллю клубу. Скаути стежать за грою футболіста, адже наразі залишаються невідомими деталі його обговорення нового контракту з Наполі.

Неаполітанці впевнені, що їм вдасться дійти згоди, попри інтерес до вінгера з боку Ліверпуля, ПСЖ і каталонської Барселони.

У сезоні-2023/24 Кварацхелія провів на полі 45 матчів, у яких відзначився 11 голами та 9 асистами. Його вартість портал Transfermarkt оцінює у 80 млн євро. У поточному розіграші він встиг зіграти 10 матчів, забив 4 голи та віддав 2 асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що скаути Манчестер Юнайтед стежать за прогресом 23-річного гравця.