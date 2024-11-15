Лідер збірної Грузії зацікавив Барселону та ПСЖ

Півзахисник італійського Наполі та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія може змінити клуб.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

23-річний гравець потрапив у сферу інтересів іспанської Барселони та французького ПСЖ.

Неаполітанці наразі працюють над новою угодою з Кварацхелією, в яку хочуть включити клаусулу 100 млн євро. Однак сторони не можуть дійти згоди щодо зарплати футболіста.

Його чинний контракт розрахований до літа 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вінгера у 80 млн євро. У поточному розіграші він встиг зіграти 14 матчів, забив 5 голі та віддав 2 асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що скаути Манчестер Юнайтед стежать за прогресом 23-річного гравця.