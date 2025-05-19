Легенда Динамо назвав найкращого гравця киян у чемпіонському сезоні УПЛ

Колишній футболіст київського Динамо Олег Кузнецов вважає, що найкращим гравцем "біло-синіх" у сезоні став півзахисник Микола Михайленко.

Цитує Кузнєцова Blik.

"Найкращий футболіст Динамо у сезоні? Я б відзначив Михайленка. Він відносно молодий хлопець і одразу увірвався в основний склад, витіснивши збірника Бражка, який довгий час вважався незамінним. Михайленко діяв упевнено і не давав приводу засумніватися у своїх діях. Що з Бражко? Напевно, у нього затаїлася образа, що його не відпустили у Вулвергемптон за 20 мільйонів. Місяць-два йому не хотілося ні тренуватися, ні грати. Думаю, президент Динамо і Шовковський провели з ним бесіду і переконали залишитися", – розповів Кузнецов.

Зазначимо, що у поточному сезоні в активі Михайленка 21 матч у чемпіонаті України, де він відзначився двома голами та асистом.

Нагадаємо, Динамо дострокового оформило чемпіонський титул завдяки виїзній нічиїй 1:1 з Чорноморцем. З урахуванням титулів часів СРСР, це чемпіонство стало для киян 30-м в історії.