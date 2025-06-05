Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

І таке буває: у Боснії суддя рятувався від розгніваного фаната, вибігши на сусідський город

Богдан Войченко — 5 червня 2025, 11:04
Скріншот
І таке буває: у Боснії суддя рятувався від розгніваного фаната, вибігши на сусідський город

Таке побачиш не щодня, навіть у світі аматорського футболу. У Боснії один із матчів завершився не фінальним свистком, а втечею арбітра просто через сусідський город.

Після суперечливого рішення судді емоції на полі закипіли. Уболівальники не стримували обурення, і частину з них довелося стримувати прямо в центрі поля. Але один фанат вирішив не чекати й самостійно "розібратися" з арбітром.

Читайте також :
Відео Треш дня: в Росії батько побив суддю з фігурного катання, бо його донька не посіла призове місце

Суддя довго не роздумував і кинувся навтьоки та переліз через паркан, що межував зі стадіоном. З іншого боку виявився звичайний город місцевих мешканців.

Інцидент одразу ж став вірусним у соцмережах, а користувачі жартують, що такого ще ніколи не бачили у футболі.

Раніше повідомлялося, що у Швейцарії неадекватний батько вдарив в обличчя арбітра, який судив матч його сина.

аматорський клуб Арбітри Боснія і Герцеговина ВІДЕО Футбольні фанати