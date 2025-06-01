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Куртуа зазнав ушкодження перед стартом клубного чемпіонату світу

Олександр Булава — 1 червня 2025, 18:36
Куртуа зазнав ушкодження перед стартом клубного чемпіонату світу
Тібо Куртуа
Getty Images

Бельгійський голкіпер Реала Тібо Куртуа має проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У воротаря діагностували сакроіліт – запалення крижово-клубового суглоба, який відіграє важливу роль у стабільності хребта та розподілі навантаження. За його одужанням буде встановлено спостереження.

Терміни відновлення бельгійця не вказуються.

Реал стартує на клубному чемпіонаті світу 18 червня матчем проти Аль-Хілаля.

Раніше стала відома доля Андрія Луніна у мадридському Реалі.

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