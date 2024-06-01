Куртуа: Мені дуже шкода Луніна

Воротар Реала Тібо Куртуа шкодує, що його партнер Андрій Лунін не зможе зіграти у фіналі Ліги чемпіонів.

Його слова наводить Real Madrid Exclusivo.

"Дуже приємно зіграти у фіналі, але мені дуже шкода Луніна", — сказав Куртуа.

Участь українця у матчі проти дортмундської Боруссії стала неможливою після того, як він захворів на грип. Через хворобу українець полетів на фінал Ліги чемпіонів окремо від команди.

Нагадаємо, що більшу частину сезону ворота Реала захищав Лунін, але відновившись від травми, Куртуа повернув собі статус першого номера. В чотирьох матчах після повернення бельгієць не пропустив жодного голу.