Легенда Шахтаря спрогнозував результат Динамо у матчі з Лаціо

Ексгравець Шахтаря Олександр Кучер очікує перемоги Динамо над Лаціо в матчі 1 туру Ліги Європи.

Цитує Кучера NV.

"Динамо зараз має дуже непоганий вигляд. В них є швидкі фланги попереду, прийшов Герреро, в центрі добре грають Піхальонок, Бражко, Буяльський, Шапаренко. Ротація велика, знаєте, в команді є на кожну позицію по два гравці. Тому по ходу матчу можна посилюватися, змінювати тактику, грати у два нападники. У Шовковського є багато варіантів, як зіграти цьому матчі.



Завдяки чому Динамо може зачепитись за позитивний результат? Їх швидкість, є індивідуально сильні гравці, які можуть самі вирішити епізод — Піхальонок, Ярмоленко, Кабаєв, Герреро. Ці гравці самі можуть вирішувати епізоди, цим вони і цінуються. Це дуже великий плюс для Динамо",