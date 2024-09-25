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Легенда Шахтаря спрогнозував результат Динамо у матчі з Лаціо

Олександр Булава — 25 вересня, 15:21
Легенда Шахтаря спрогнозував результат Динамо у матчі з Лаціо

Ексгравець Шахтаря Олександр Кучер очікує перемоги Динамо над Лаціо в матчі 1 туру Ліги Європи.

Цитує Кучера NV.

"Динамо зараз має дуже непоганий вигляд. В них є швидкі фланги попереду, прийшов Герреро, в центрі добре грають Піхальонок, Бражко, Буяльський, Шапаренко. Ротація велика, знаєте, в команді є на кожну позицію по два гравці. Тому по ходу матчу можна посилюватися, змінювати тактику, грати у два нападники. У Шовковського є багато варіантів, як зіграти цьому матчі.
Завдяки чому Динамо може зачепитись за позитивний результат? Їх швидкість, є індивідуально сильні гравці, які можуть самі вирішити епізод — Піхальонок, Ярмоленко, Кабаєв, Герреро. Ці гравці самі можуть вирішувати епізоди, цим вони і цінуються. Це дуже великий плюс для Динамо", – зазначив колишній оборонець Шахтаря.

Кучер вважає, що італійський клуб відповідально підготується до першого туру Ліги Європи, проте очікує перемоги Динамо у протистоянні.

"Лаціо точно будуть готуватися відповідальніше і підходити серйозніше до цього турніру, ніж до чемпіонату Італії. Звичайно, я не кажу, що в чемпіонаті вони погано готуються, але тут буде певний настрій віддаватись максимально і не шкодувати себе в таких матчах. Але я прогнозую перемогу Динамо з рахунком 2:0", – сказав Кучер.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Лаціо відбудеться сьогодні, 25 вересня, на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. Цей матч буде номінально домашнім для киян. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі, починаючи з 21:30 за київським часом.

Динамо Київ Лаціо Ліга Європи Олександр Кучер Ліга Європи-2024/25

Олександр Кучер

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