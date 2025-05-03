Допомагає у розвитку: Кучер – про вплив Ракицького на гру Чорноморця

Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер пояснив важливість підписання українського захисника Ярослава Ракицького.

Цитує наставника Football.ua.

"Він футболіст з великим досвідом, багато де пограв, багато чого вміє. Є великий багаж за спиною. Як в роздягальні, так і на поле він дуже допомагає команді. Ярослав тримає дисципліну в колективі, десь може підказати, десь дати прочухана. Він дуже допомагає у розвитку нашої команди.

Часто дістається від суперників? Це такі неприємні моменти… Дуже не подобається, що вони залишаються поза увагою суддів. Це дуже грубі епізоди. На жаль, арбітр на це не відреагував", – розповів Кучер.