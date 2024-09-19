Вміє грати зовсім на іншому рівні: Кучер заступився за Судакова

Колишній захисник Шахтаря Олександр Кучер вважає, що півзахисник "гірників" Георгій Судаков ще зможе показати свій найкращий футбол.

Цитує Кучера "Український футбол".

"У нього якийсь спад, скоріше за все. Сподіваюся, що Георгій вийде з цього кризового періоду і все в нього буде добре. З Болоньєю у Судакова вистачало браку, також цей незабитий пенальті, невимушені втрати м’яча, коли можна було розвивати атаку.

Треба знати, як Судаков себе почуває. Звісно, нереалізований 11-метровий удар б’є по впевненості, а він і досі лишається доволі молодим гравцем. Проте ми ж чудово знаємо, що він вміє грати зовсім на іншому рівні. Сподіваюся, скоро побачити саме таку версію Судакова", – сказав Кучер.