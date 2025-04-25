Стало відомо, з ким Барселона розіграє Кубок Іспанії у разі бойкоту Реала

У разі, якщо Реал бойкотуватиме фінальний матч Кубку Іспанії, то Барселона зіграє з Реалом Сосьєдад.

Про це повідомляє Iusport.

За правилами Футбольної Федерації Іспанії, якщо один із фіналістів відмовляється брати участь у матчі, то його замінить півфіналіст, який грав із колективом у попередній стадії.

Цим клубом є Сосьєдад, який в 1/2 фіналу програв "вершковим" із рахунком 4:5 за сумою двох зустрічей.

Також мадридському клубу загрожуватиме штраф від 3 до 12 тисяч євро.

Там часом, Королівська Федерація футболу Іспанії вже відреагувала на бойкот Реала та ухвалила рішення – заміна суддівської бригади не відбудеться, адже для цього немає ніяких причин.

Раніше мадридці звернулися до RFEF із проханням відсторонити арбітрів, які висловилися негативно щодо клубного телебачення Реала після того, як воно піддало критиці їхню роботу. Проте у цьому проханні їм відмовили.

Зустріч відбудеться в суботу, 26 квітня, на арені "Олімпійському стадіоні" в Севільї. Початок матчу – 23:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе для вас текстовий онлайн цього поєдинку.