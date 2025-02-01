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Кривцов розповів, де планує продовжити кар'єру

Микола Дендак — 1 лютого 2025, 12:36
Кривцов розповів, де планує продовжити кар'єру
Сергій Кривцов
Inter Miami

Колишній захисник Інтер Маямі Сергій Кривцов не збирається повертатися в Україну. Він планує залишитися в МЛС.

Про це футболіст розповів у коментарі для Sport-Express.ua.

"Чи розглядаю варіант повернення в УПЛ? Думаю, ні. Тому що єдина команда, в яку б я повернувся – це Шахтар. Ти звикаєш до певного рівня організації, який був у Шахтарі чи Інтері (Маямі), тому не хочеться якось нижче опускатися, та й взагалі просто їхати, щоб догравати там свій футбольний вік.
Мій пріоритет – залишитися в МЛС. І діти тут навчаються, тому хотілось би знайти команду, щоб за 3-4 години прилітати до них. Але подивимось. Зараз над цим працюємо, тому поки зарано щось говорити", – сказав Кривцов.

Футболіст також розповів, що наразі немає жодних конкретних пропозицій.

Нагадаємо, колишній гравець збірної України Сергій Кривцов залишив Інтер Маямі 9 грудня. У контракті була опція продовження, але клуб відхилив її.

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